Elektriğini üretene özel tarife

Enerjide "yeşil tarife" için geri sayım başladı. Ekonomi paketinde yer alan düzenlemeyle yerli ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretimiyle beraber kullanımı da yaygınlaştırılacak. Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilecek. Bu kapsamdaki elektrik üretimini destek için uygulanan tarifeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek. İsteyen abonelere yeşil enerji kullandıklarına dair sertifika verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, isteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışıldığını açıklarken, konuya ilişkin yasal düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Elektrik şirketleri sadakat kart benzeri uygulamalarla aradaki tarife farkını düşürerek, müşterileri yeşil enerjiye çekmeyi planlıyor. İsteyen aboneler tedarik şirketleri aracılığıyla bu tarifeden yararlanabilecek.

HAZAL ATEŞ