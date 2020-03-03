İmalat ve ihracata 165 milyar tl kredi

Ekonomik büyümeye katkı veren, kefaletle dünya rekoruna imza atan Kredi Garanti Fonu kredilerinden en yüksek payı ticaret ve imalat sanayisi aldı. Kullandırılan kredilerin yaklaşık 165 milyar liralık kısmı ihracatın finansmanı ve imalat sanayisi sektörüne verildi. Yeni dönemde de Fon'un yüzde 50'si imalat sanayi sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek. Bu yıl girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarımı kapsamında da 2 milyar liralık kaynak aktarılacak. KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, Fon'un 29 bankayla çalıştığını belirterek, "Kredilerin yüzde 76'sı küçük ve orta boy işletmelere kullandırıldı. 112 milyarlık kısmı imalat sanayisi sektörüne, 53 milyarlık kısmı ihracatın finansmanı için kullandırıldı. Dolayısıyla önüne gelene verilen krediler değildir" dedi.

HAZAL ATEŞ