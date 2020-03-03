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2020’ye başvuru süresi 15 mart’a uzatıldı

Teknofest 2020’ye başvuru süresi 15 mart’a uzatıldı
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Teknofest 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne son başvuru tarihi 15 Mart'a kadar uzatıldı. Festival bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

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