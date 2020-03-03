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’dan lojmana özel kredi

Vakıf Katılım’dan lojmana özel kredi
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Vakıf Katılım, kamuya ait yaklaşık 50 bin adet lojmanın ihale yoluyla satışına finansman sağlayacak. Kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunanlar için kar oranını 60 ay için 0,79 olarak belirleyen Vakıf Katılım, 61-120 ay arasında ise 0,89 kar oranından finansman kullandıracak, ayrıca tahsilat kolaylığı da sağlayacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ülke ekonomisine katkı sunarken tabana yayılarak vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yardımcı olmak temel amacımız." ifadesini kullandı.

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