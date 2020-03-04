Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 4 Mart Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da 317,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 317,80 liradan, 2 bin 93 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 114 liradan, 290 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 294 liradan, 2 bin 45 liradan alınan tam altın 2 bin 64 liradan, bin 23 liradan alınan yarım altın bin 33 liradan ve 511 liradan alınan çeyrek altın 516 liradan satıldı. İşte 4 Mart Çarşamba altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 324,22 TL
SATIŞ: 324,29 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 506,92 TL
SATIŞ: 518,38 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.010,67 TL
SATIŞ:1.036,75 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.027,67 TL
SATIŞ: 2.067,16 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.101,00 TL
SATIŞ: 2.133,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 4 Mart Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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