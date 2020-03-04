Altın fiyatları ne kadar? 4 Mart Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 4 Mart Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da 317,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 317,80 liradan, 2 bin 93 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 114 liradan, 290 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 294 liradan, 2 bin 45 liradan alınan tam altın 2 bin 64 liradan, bin 23 liradan alınan yarım altın bin 33 liradan ve 511 liradan alınan çeyrek altın 516 liradan satıldı. İşte 4 Mart Çarşamba altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 324,22 TL

SATIŞ: 324,29 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 506,92 TL

SATIŞ: 518,38 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.010,67 TL

SATIŞ:1.036,75 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.027,67 TL

SATIŞ: 2.067,16 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.101,00 TL

SATIŞ: 2.133,00 TL