‘Borcu yoktur’ belgesi için alt sınır 5 bin lira

Kamu ödemelerinde "Borcu yoktur" belgesinin aranması için gerekli tutar 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı. Vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak borç tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2 bin liralık tutar da 5 bin lira olarak belirlendi. Böylece hak edişlerin ödenebilmesinde bundan sonra 5 bin lira üzeri ödemelerde bu zorunluluk aranacak.