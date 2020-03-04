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‘Borcu yoktur’ belgesi için alt sınır 5 bin lira

‘Borcu yoktur’ belgesi için alt sınır 5 bin lira
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Kamu ödemelerinde "Borcu yoktur" belgesinin aranması için gerekli tutar 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı. Vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak borç tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2 bin liralık tutar da 5 bin lira olarak belirlendi. Böylece hak edişlerin ödenebilmesinde bundan sonra 5 bin lira üzeri ödemelerde bu zorunluluk aranacak.

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