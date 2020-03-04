Esnafın can simidi Kefalet Kooperatifi

İzmir Küçük Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gökhan Kırdı, “Esnaf ve sanatkara yüzde 4.5 gibi düşük faiz oranıyla 5 yıl geri ödemeli 200 bin liraya kadar kredi veriyoruz. Tek şart oda üyesi olmak ” diye konuştu.

Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifleri Birliği'ne (TESKOMB) bağlı Küçük Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, kendisine işyeri açmak ve faaliyet alanını genişletmek isteyen esnafa can simidi oluyor. Ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de faaliyet gösteren kooperatifler, yıllık yüzde 4.5 faiz oranıyla binlerce esnafa kredi imkanı sağlıyor. Bunlardan biri olan İzmir Küçük Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Başkanı Gökhan Kırdı, çalışmaları hakkında Yeni Asır'a bilgi verdi. Krediden faydalanmak isteyen esnafın mutlaka bir esnaf odasına kaydının bulunması gerektiğini belirten Kırdı, "Kooperatifçilik karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ilkesiyle hareket eder. Bizler de bu ilkeyle çalışıyoruz. Dolayısıyla kredi kefalet sistemi, esnafın olumsuz kredi sicili almasının önüne geçiyor. Çünkü krediyi kullanıp borcunu ödeyemeyen esnafa biz kredi kefalet kooperatifi olarak destek oluyoruz. Koopetifimizin hesabından esnafın ödeyemediği parayı ödüyoruz. Böyle olunca esnaf bankadan olumsuz kredi sicili almamış oluyor" dedi.

BABASINDAN DEVRALDI

İzmir Küçük Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2011 yılında İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı tarafından kuruldu. Kooperatif başkanlığını 2 yıl önce 35 yaşındayken babasından devralan Gökhan Kırdı, Türkiye'nin en genç esnaf sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi başkanı olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

ÖDEMELER SORUNSUZ

Esnaf ve sanatkara yüzde 4.5 gibi düşük faiz oranıyla kredi sağladıklarını belirten Kırdı, "Kooperatifimiz esnaf ve sanatkara 5 yıl geri ödemeli olarak 200 bin liraya kadar düşük faizli kredi veriyor. Devlet kooperatifimiz adına Halkbank'a para gönderiyor. Biz de bu parayı esnafımıza teminatla veriyoruz. Türkiye'nin en düşük faiz oranı esnaf sanatkarlar kefalet kredi kooperatiflerindedir. Milyonlarca lira kredi sağladı. Şu anda yüzlerce ortağımız var. Krediden faydalanmak için tek koşul şu: Esnafın ticaret veya sanayi odasına değil bir esnaf odasına kayıtlı olması gerekiyor. Hangi alanda hizmet veriyorsa o esnaf odasına bağlı olması şart" dedi.



İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYORUZ

Türkiye'de 32 bölgede binden fazla, İzmir'de ise 51 kefalet kooperatifi bulunduğunu belirten İzmir Kooperatifi Başkanı Kırdı, şunları söyledi: "Kredi kefalet kooperatifçiliği aynı zamanda istihdama katkı sağlamaktadır. Kooperatiflerin tek finansman kaynağı Halkbank'tır. Kredi kefalet sistemi aynı zamanda olumsuz kredi sicili alabilecek esnaf sayısını azaltmaktadır. Ayrıca esnafa verdiğimiz kredi faizlerinin yüzde 4.5 gibi bir orana düşmesinde Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve İzmir Bölge Birliği Başkanı Selahattin Hünü'nün büyük emekleri vardır."



BÜTÜN ÜYELERİMIİE KEFİLİZ

İzmir'de en son kurulan ve en yeni esnaf kefalet kooperatifi olduklarını belirten Kırdı, "9 yılda 40 yıllık kooperatiflerle aynı seviyeye geldik. Bunun sırrı ekip çalışması. Koordineli bir şekilde doğru kredileri doğru esnafa veriyoruz. Bize kredi için başvuran esnafı denetliyoruz. Bu parayı ödeyip ödeyemeyeceğini sağlama alıyoruz.

Çünkü biz esnafa kefil oluyoruz. Esnaf bizden kredi çekip ödeyemediği zaman belli bir süre bekliyoruz. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadık. Ama son çare olarak yasa gereği icraya vermek zorundayız. Yine bir şey alamazsak ev veya dükkan teminatı alıyoruz. Borcu ödeyene kadar ipotekli oluyor" dedi. Esnafa verilen krediden yüzde 1.25 gelir elde ettiklerini belirten Kırdı, bu gelirle kira, personel maaşı gibi kooperatif giderlerinin karşılandığını söyledi.

TOLGA TEKİN