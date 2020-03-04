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İş kulüplerine yoğun ilgi var

İş kulüplerine yoğun ilgi var
Giriş Tarihi: 4.3.2020

İŞ kulüpleri istihdama ivme kattı, umudunu kaybedenleri evden çıkar-dı, binlerce kişinin hayalini de gerçeğe dönüştürdü. İş Kulüpleri Projesi kap-samında 66 ilde 73 iş kulübü kuruldu. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere iş bulma sürecinde profesyonel des-tek alanların sayısı 60 bine ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınlar, gençler, engelliler gibi özel politika gerek-tiren grupların uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, yıl sonuna kadar 81 ilde iş kulübü açmayı hedef-lediklerini belirtti. İş kulüpleri iş hayatı-na girmekte zorlananlara yoğun danış-manlık desteği ile kolay iş bulmalarını sağlıyor.

HAZAL ATEŞ /ANKARA

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