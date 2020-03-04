MODEKO pazar payını artıracak

Türk mobilya sanayisinin en seçkin markaları MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nda, yerli ve yabancı binlerce sektör paydaşıyla buluşmaya hazır. 5 gün sürecek MODEKO'nun yeni pazarların kapılarını araladığına vurgu yapan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, Türk mobilya sektörünün ulusal ve uluslararası pazarlardan aldığı payın artacağını söyledi. Mobilya sektörü 4 - 8 Mart 2020 tarihleri arasında Fuar İzmir'de 31'inci kez bir araya gelecek. Sektör profesyonelleri dünyada oluşan şartların da etkisi ile MODEKO'ya olan ilginin bir kat daha artacağını ifade etti.

317 SEÇKİN MARKA

Efor Fuarcılık Genel Müdürü İşleyen, mobilya üreticileriyle birlikte ülke ekonomisine katkı koymaya hazır olduklarını belirterek, "Katılımcılarımız, MODEKO'da gücünü bir kez daha ortaya koyacak. Fuar İzmir'deki mobilyaların tasarımları, üretim kalitesi ve fiyatları sektör profesyonellerinin aklını başından alacak. Ulusal ve uluslararası pazarlardaki gücümüze güç katacağız" dedi. MODEKO 2020 kapsamında 317 seçkin marka ürünleriyle İzmir'de görücüye çıkacak. Uluslararası mobilya alıcıları yapılan özel bir çalışmayla İzmir'e getirilecek. Fuar her gün 10.00-19.00 saatleri