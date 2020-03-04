  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Otomotiv, Şubat’ta yüzde 89 büyüdü

, ’ta yüzde 89 büyüdü

Otomotiv, Şubat’ta yüzde 89 büyüdü
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,44 artışla 47 bin 122 oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 artarak 37 bin 727 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satış verilerine göre yüzde 6,73 artış gösterirken, geçen ay 80 elektrikli ve 2 bin 128 hibrit otomobil satıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomotiv, Şubat’ta yüzde 89 büyüdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN