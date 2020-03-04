Otomotiv, Şubat’ta yüzde 89 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,44 artışla 47 bin 122 oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 artarak 37 bin 727 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satış verilerine göre yüzde 6,73 artış gösterirken, geçen ay 80 elektrikli ve 2 bin 128 hibrit otomobil satıldı.