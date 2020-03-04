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Emekli ücretleri belli oldu! İşte merak edilen rakamlar...

Emekli promosyon ücretleri belli oldu! İşte merak edilen rakamlar...

04.03.2020, 10:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020,11:02

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakamları belli oldu. Kurumu ile Ziraat milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. Peki emekli promosyon rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emeklilerin merakla beklediği Ziraat ödemeleri belli oldu. Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan ödemeler için gözler bugün imzalanacak olan anlaşmadaydı. Peki Ziraat Bankası promosyon ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

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