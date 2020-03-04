Emekli promosyon ücretleri belli oldu! İşte merak edilen rakamlar...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon rakamları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. Peki emekli promosyon rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emeklilerin merakla beklediği Ziraat Bankası promosyon ödemeleri belli oldu. Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan ödemeler için gözler bugün imzalanacak olan anlaşmadaydı. Peki Ziraat Bankası promosyon ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...