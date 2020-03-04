Şubat ihracatında tarihi rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, “Şubat’ta ihracat 2019’un aynı ayına göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar oldu” dedi. Bu başarıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ihracat rekoruna ulaşıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılına hızlı başlayan ihracatın Şubat ayında da artışını sürdürdüğünü belirterek, "Bu yılın başından itibaren küresel ve bölgesel ekonomide yoğun bir şekilde görülen zorluk ve olumsuzluklara rağmen Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artışla 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 83'e yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

CANLANMA ARTARAK DEVAM EDİYOR

Pekcan, 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini beklediklerini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, "Dünyada 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmadığımız ülke ya da bölge yok" dedi. Gülle, 2020 yılına ihracat rekorlarıyla başlandığını, geçen ay da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşıldığını söyledi.