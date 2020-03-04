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'ndan kararı! O ürünler için izin alınacak

Ticaret Bakanlığı'ndan koronavirüs kararı! O ürünler için izin alınacak

04.03.2020, 09:58

dünya genelinde yaşanan salgınının ardından yeni bir karar aldı. Bu karara göre, koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

Ticaret Bakanlığı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ilişkin olarak değişikliğe gitti. Bundan sonra kişisel koruyucu donanım olan gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya sürülen tıbbi ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracatı ön izne bağlı hale geldi.

Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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