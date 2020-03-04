Tüketici fiyatları şubat’ta % 0.35 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi Şubat'ta aylık bazda yüzde 0,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9,26 oldu. Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,94, yurt içi üretici fiyatları yüzde 14,18 arttı. Geçen yılın Şubat ayında enflasyonda 12 aylık ortalama yüzde 17.9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 13.94'e indi. Şubatta yüzde 2.33 ile gıdada görülürken, en büyük düşüş yüzde 4.8 ile giyim ve ayakkabıda yaşandı.

146 KALEMDE DÜŞÜŞ

Geçen ay endeksteki 146 maddenin fiyatlarında düşüş görüldü. En düşük fiyat artışı Kastamonu, Çankırı'da gerçekleşti. Şubat'ta fiyatı en fazla artan ürün kabak, en fazla düşen kazak oldu.