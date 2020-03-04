  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Turkısh Agri Exporter tarımda çözümler sunuyor

Turkısh Agri Exporter tarımda çözümler sunuyor

Turkısh Agri Exporter tarımda çözümler sunuyor
Giriş Tarihi: 4.3.2020

İzmirli merkezli Turkish Agri Exporter (TAE) firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Şengül, tarım sektöründe faaliyette bulunan firmaların yeni pazar arayışı içine girdiklerini belirterek, sektör paydaşlarına danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Uzun yıllar Türkiye, Japonya ve Kore'de görev yaptığını ve tarım sektöründe edindiği uluslararası deneyimleri Türk üreticisi ile buluşturmak istediğini ifade eden Şengül, TAE ile ihracat konusunda Türk tarım sektörüne A'dan Z'ye çözüm ve destekler sunduklarını dile getirdi. Turkish Agri Exporter olarak Türkiye'den dünyaya açılan bir tarım portalına da imza attıklarını dile getiren Şengül; " Yılda 1 milyona yakın tıklanan bir portala sahibiz" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turkısh Agri Exporter tarımda çözümler sunuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN