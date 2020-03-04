Turkısh Agri Exporter tarımda çözümler sunuyor

İzmirli merkezli Turkish Agri Exporter (TAE) firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Şengül, tarım sektöründe faaliyette bulunan firmaların yeni pazar arayışı içine girdiklerini belirterek, sektör paydaşlarına danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Uzun yıllar Türkiye, Japonya ve Kore'de görev yaptığını ve tarım sektöründe edindiği uluslararası deneyimleri Türk üreticisi ile buluşturmak istediğini ifade eden Şengül, TAE ile ihracat konusunda Türk tarım sektörüne A'dan Z'ye çözüm ve destekler sunduklarını dile getirdi. Turkish Agri Exporter olarak Türkiye'den dünyaya açılan bir tarım portalına da imza attıklarını dile getiren Şengül; " Yılda 1 milyona yakın tıklanan bir portala sahibiz" ifadelerini kullandı.