Yolcu beş kilo altını yurda getirebilecek

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde mümkün olacak.