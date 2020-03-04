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Yolcu beş kilo altını yurda getirebilecek

Yolcu beş kilo altını yurda getirebilecek
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde mümkün olacak.

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