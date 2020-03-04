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’ın denizin ortasında bıraktığı 130 göçmeni kurtardı

Yunanistan’ın denizin ortasında bıraktığı 130 göçmeni sahil güvenlik kurtardı

04.03.2020, 22:07

ekipleri tarafından denizin ortasında çaresiz bırakılan 130 , Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından denizin ortasında çaresiz bırakılan ve çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 130 göçmenin imdadına Türk sahil güvenlik ekipleri yetişti. Kuşadası açıklarında Yunanistan tarafından çaresiz bırakılan 3 ayrı lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu.

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından söz konusu lastik botlar tespit edilerek, içerisinde bulunan 89 Suriye ve 41 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 130 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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