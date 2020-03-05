AB’den Denizli’ye 5 milyon euro hibe

Teknik Tekstile Dönüşüm projesini başlattıklarını belirten Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, AB fonlarından sağlanan 5 milyon euronun hibe miktarı bakımından, Denizli tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram'ı kabulünde konuşan Uğur Erdoğan, "Denizli OSB'deki merkezimizde yenilikçi ürünler üretilecek" dedi.

SEBAHATİN ALP