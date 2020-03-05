  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > AB’den Denizli’ye 5 milyon euro hibe

’den ’ye 5 milyon euro hibe

AB’den Denizli’ye 5 milyon euro hibe
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Teknik Tekstile Dönüşüm projesini başlattıklarını belirten Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, AB fonlarından sağlanan 5 milyon euronun hibe miktarı bakımından, Denizli tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram'ı kabulünde konuşan Uğur Erdoğan, "Denizli OSB'deki merkezimizde yenilikçi ürünler üretilecek" dedi.

SEBAHATİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AB’den Denizli’ye 5 milyon euro hibe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN