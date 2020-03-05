Teknik Tekstile Dönüşüm projesini başlattıklarını belirten Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, AB fonlarından sağlanan 5 milyon euronun hibe miktarı bakımından, Denizli tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram'ı kabulünde konuşan Uğur Erdoğan, "Denizli OSB'deki merkezimizde yenilikçi ürünler üretilecek" dedi.
SEBAHATİN ALP
AB’den Denizli’ye 5 milyon euro hibe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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