Altın fiyatları ne kadar? 5 Mart Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı piyasalarda yaşanan dalgalanmaları yakından takip ediyor. Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. Peki gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 5 Mart Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 523,00 lira, Cumhuriyet altını 2.140,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 321,70 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 5 Mart Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 320,50 TL

SATIŞ: 320,59 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 514,24 TL

SATIŞ: 525,87 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.025,28 TL

SATIŞ: 1.051,73 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.056,98 TL

SATIŞ: 2.097,03 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.131,00 TL

SATIŞ: 2.163,00 TL