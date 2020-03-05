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sorgulama kullanıma açıldı

Banka sorgulama kullanıma açıldı
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), e- Devlet Kapısı'na özel geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu. Söz konusu hizmet www.turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yer alıyor. Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecek.

ABD Merkez Bankası Fed, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin artan endişeler sonrasında dün sürpriz bir şekilde faizlerde 50 baz puanlık indirime gitmesinin ardından ekonomistler dünya çapında "faiz indirimi" döngüsünün hızlanacağı görüşünde birleşti. Uzmanlar, komitenin faiz indirim kararını oy birliği ile aldığına işaret etti.

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