Borsada emeklilik rüzgarı

Hükümet, emeklilik fonlarında tasarrufu artırmak için önemli bir adım daha attı. Emeklilik fonlarındaki hisse oranları hızla artarken, Emeklilik Yatırım Fonlarında biriken portföyün dağılımında değişikliğe gidildi. Emeklilik fonunun yüzde 20'lik kısmı yerli ve yabancı yatırım fonlarına, yüzde 10'u da yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırılarak değerlendirilecek. SPK yetkilileri, yapılan düzenleme ile emeklilik yatırım fonlarının borsadaki gelişimine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nca emeklilik sistemi altındaki standart, likit fonların içeriklerine ilişkin yapılan düzenlemeyle geçen yıl standart fonların portföylerinin en az yüzde 10'u hisse senetlerine, para piyasası fonlarının da en az yüzde 25'i devlet tahvillerine ayrıldı.

HAZAL ATEŞ/ANKARA