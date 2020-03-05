Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 5 Mart Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0960 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7760 lira olmuştu. Dövizi yatırım aracı olarak seçenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınının döviz kuru üzerindeki etkileri merak ediliyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 5 Mart Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatlarında yaşana dalgalanmaları yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 5 Mart Perşembe döviz kuru...