Emeklilere yeni zamlı promosyon

Emekli aylığı bin 500 liraya kadar olana 500 lira, bin 500-2 bin 500 lira arasındakilere 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Müracaatlar başlarken, ödemeler nakit olacak.

Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonu belli oldu. Maaşı 2 bin 500 lira üzeri olanlar için 750 lira promosyon ödemesi yapılacak. Maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500 lira, bin 500 ile 2 bin 500 lira arası olanlar da 625 lira alacak.

Yeni rakamlarla beraber 13 milyon emekliye 9 milyar lira promosyon ödenecek. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, bu artışlarla birlikte bu dönemli promosyon ödemelerinde yüzde 66 artış sağlandığını söyledi.

3 YILLIK SÜRE MART AYINDA DOLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2017'de emeklilere ilk kez 3 yıllık süre için promosyon ödemesi yapılırken, sözleşme süreleri Mart ayı itibariyle doldu. SGK ile 5 milyon emekli müşterisi bulunan Ziraat Bankası arasındaki promosyon zam görüşmelerinde yeni taban rakamlar belli oldu. Protokolün imza törenine SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı.



GÜVENLİK KORUCULARININ EK TAZMİNATI 190 LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Kararına göre, güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 liraya yükseltildi. Karar 15 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak. Güvenlik korucularına aylık ek tazminat ödenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, güvenlik korucularına ödenenen aylık ek tazminat tutarı 135 liradan 190 liraya yükseltildi. Söz konusu kararın geçerlilik tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlendi.



SGK: EMEKLİNİN YANINDAYIZ

SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "'Emeklilerin aylıklarından kesinti yapılacak', 'sosyal güvenlik destek primi' yeniden getirilecek, 'bayram ikramiyelerinde kesintilere gidilecek' haberleri gerçeği yansıtmıyor. Biz her daim emeklilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam ediyoruz" dedi. Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize yaklaşık 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz" dedi.



YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Promosyon için başvurular 1 Mart itibariyle başladı. Üç yılını dolduranlar şubelerine giderek yeni taahhütnameyi imzalayarak maaş tutarına göre promosyonunu alacak. Yeni emekli olanlar da maaşlarını alacağı bankanın şubesine giderek başvuruda bulunacak.

Promosyonda tek koşul üç yıl kalma taahhüdü. Bazı bankalar iki otomatik ödeme talimatı için 150 lira, 10 kişiyle sınırlı olarak yönlendirdiği her yeni emekli için 150 lira promosyon veriyor. Böylece promosyon tutarı da 300 lira artmış oluyor.

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski, yeni tüm emeklilerin promosyon hakkı bulunuyor. Ödemeler nakit yapılacak.

Yapılan anlaşmaya göre, 500 lira ile 750 lira arasında değişen ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 yıl geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

Bankalar inisiyatifleri ile bu tutarın üzerinde ödeme yapabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu diğer bankalarla da protokol imzalayacak. Özel bankalar yüksek promosyon teklifleri sunarak emeklileri cezbetmeye çalışıyor. Bazı bankalar bin 250 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor.



ÖDEME TAKVİMİ

SGK diğer bankalarla protokolleri de hızlı bir şekilde imzalayarak, kamuoyu ile paylaşacak. İkinci ödemeler üç yıl boyunca yapılacak.

Bazı bankalar ek ürün kullanımı ve başka emekli getirme gibi koşullarla promosyon tutarını artırıyor.

Sözleşme süresi sona eren emekliler istediği bankayı seçerek ikinci promosyonları oradan alabilir.

Emekliler süresi dolduğu anda taahhütnamesini vererek ya da internette mobil uygulamadan başvurarak promosyon alabilecek. Ziraat Bankası da ödemeyi peşin yapacak.

Emeklilere bayram ikramiyesi verilmeye davam edecek. Destek primlerinin kaldırılması gibi iyileştirmeler sürecek. Emeklilerin aylıklarında hiçbir şekilde kesintiye gidilmeyecek.



KARTLA ALIŞVERİŞ YAPIN

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan belli bir takvim dâhilinde bu ödemelerin tamamının yapılacağını söyledi. Gülcihan, "Özellikle emeklerimizden talebimiz, bankada maaş ödemeleri alırken mümkün olduğu kadar asgari ihtiyaçlar haricinde nakit yerine kartla alışveriş yapılması" dedi.

Hazal ATEŞ