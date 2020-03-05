FETEX Fuarı’nda 100 firma stant açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) bu yıl 10'ncu kez kapılarını açtı. Marmaris Fuarcılık (MARFO) tarafından organize edilen fuar, Çamköy Mahallesi'ndeki Bekir Eser Çamköy Semt Pazaryeri'nde 4 bin 500 metrekare alan üzerine kuruldu. İlk gün yoğun ilgi gören FETEX'in açılışına Fethiye Kaymakamı Muzzaffer Şahiner, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Eser ve vatandaşlar katıldı. MARFO Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan, fuarı 100 katılımcı firma ve 400'e yakın markayla açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Etkinlik 7 Mart'ta sona erecek.

MURAT YALÇIN