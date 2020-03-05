Fethiye’de lüks yata 230 bin litre yakıt

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'e ait 93 metre uzunluğundaki 'Mayan Queen B' isimli yat 230 bin litre yakıt aldı. Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı 'Mayan Queen' sabah saatlerinde Fethiye İskelesi'ne demirledi. Milyarder Bailleres'in, 2008 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa ettirdiği yat, ilçede gün boyu yakıt ikmali yaptı. 4 katlı süper lüks yat dün akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. 8 kabinli yat 22 knot hıza ulaşabiliyor.

MURAT YALÇIN