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Maskede fahiş fiyat uygulayanlara ceza

Maskede fahiş fiyat uygulayanlara ceza
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyanın birçok bölgesinde yayılmasıyla Türkiye'deki tıbbi maske fiyatlarında görülen artışlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Pekcan, Bakanlık olarak denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, son zamanlarda özellikle Kovid-19 salgınının başlamasından sonra maske ve bazı tıbbi cihaz ve ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığı yönünde şikayetler almaya başladıklarını söyledi. Pekcan, haksız fiyat artışı nedeniyle 9 firmaya para cezası uygulandığını açıkladı.

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