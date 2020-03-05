Maskede fahiş fiyat uygulayanlara ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyanın birçok bölgesinde yayılmasıyla Türkiye'deki tıbbi maske fiyatlarında görülen artışlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Pekcan, Bakanlık olarak denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, son zamanlarda özellikle Kovid-19 salgınının başlamasından sonra maske ve bazı tıbbi cihaz ve ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığı yönünde şikayetler almaya başladıklarını söyledi. Pekcan, haksız fiyat artışı nedeniyle 9 firmaya para cezası uygulandığını açıkladı.