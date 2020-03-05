MODEKO 31’inci kez açıldı

İzmir'de bu yıl 31'inci kez kapılarını açan MODEKO 2020 31'inci Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nda 317 seçkin marka, ürünleriyle görücüye çıktı. Fuarın açılışında konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 180 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "İhracat sıralamalarına baktığımızda, dünyanın 12'inci büyük ihracatçısıyız ve 13'üncü büyük üreticisiyiz. Bu gelişme tamamen bir girişimcilik hikayesi" dedi.

ÖZEL ÜRÜNLER SERGİLENDİ

İzmir'de açılan ve 5 gün sürecek fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Suat Çağlayan, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve mobilya sektörünün önemli isimleri katıldı. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, MODEKO'nun çok uzun yıllardır devam eden bir serüven olduğunu belirterek, "Katılımcılarımızın hepsi birbirinden güzel ve özel ürünleri sergilediler. Fas, Mısır, Katar, Kuveyt, Gürcistan gibi dünyanın dört bir tarafından ziyaretçilerimiz geliyor" diye konuştu. İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da, şunları söyledi: "Virüs vakasından sonra hamle yaptık. Biz bu fırsatı kullanalım. Biz bu işin altından kalkabilecek bir ülkeyiz." MODEKO 2020 Fuarı her gün Fuar İzmir'de 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.