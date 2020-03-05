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Norveç Fonu ’ye 803 milyon dolar yatırdı

Norveç Fonu Türkiye’ye 803 milyon dolar yatırdı
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Norveç'in 1 trilyon doları aşan değere sahip devlet varlık fonu, 2019 sonu itibarıyla Türkiye'deki farklı şirketlerin hisse senetlerine 803 milyon dolar yatırdı. Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank'ın verilerine göre, fon, varlığının bir bölümünü geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul'da işlem gören farklı ölçekteki 53 şirketin hisselerinin satın alınmasında kullandı. Türkiye'de enerji ağırlıklı 6 şirkette fonun ortaklıklarının hisse değeri 117 milyon dolara ulaştı.

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