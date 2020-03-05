Özel okullarımız ticarethane değil

Ege Özel Okullar Derneği ve Çamlaraltı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Engin Dirikal, “Okul açarken öğrenci hesabı yapmak doğru değil. Eğitim sektöründe temel yaklaşım sevgi, bilgi ve ilgi olmalı” dedi.

Ege Özel Okullar Derneği ve Çamlaraltı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Engin Dirikal, özel okulların bir ticarethane değil eğitim yuvası olduğunu belirterek, sektörün standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını vurguladı. İzmir'de birbiri ardına özel okullar açıldığını ve bunların bazılarının uzun ömürlü olmadığını belirten Dirikal, "Okul açarken öğrenci hesabı yapmak doğru değildir. Okullar bir ticarethane değil eğitim yuvası olmalıdır. Okul kurmak isteyenler ancak eğitim ve öğrenci odaklı yaklaşımlarla başarılı olabilir ve fark yaratabilir. Eğitim sektöründe temel yaklaşım sevgi, bilgi ve ilgi olmalıdır" ifadelerini kullandı. Dirikal ayrıca özel okullarda uygulanan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 2'ye çekilmesini istedi.

PARAYI DÜŞÜNEN KAYBEDER

1960'ta kurulan Ege Özel Okullar Derneği'nin başkanlığını yapan Engin Dirikal, Yeni Asır'a özel açıklamalar yaptı. Türkiye'de 12 bin 500 özel okul bulunduğunu bunun yaklaşık 5-6 binin ise Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiğini belirten Dirikal, "İzmir'de 950 kadar özel okul hizmet veriyor. Öğrenci adedine göre para hesabı yapan okullar bir iki yıl içinde kapanıyor. Öğrenci, veli ve öğretmenler bu durumdan büyük mağduriyet yaşıyor. Bunun önüne geçmek için mutlaka eğitim odaklı hareket etmek gerekiyor. Özel okullar öğrencilerine pek çok imkanı bir arada sunuyor. Bizim rekabet konumuz ticaret değil eğitim kalitesi olmalıdır" dedi. Dirikal, "Eğer bu sağlanırsa kurumsallık bilinciyle birlikte ülke olarak eğitim kalitemiz artar. Bir diğer önemli konu da çağın getirdiği teknolojik imkanları öğrencilerle buluşturabilmek. Bu teknolojiyi de sürekli olarak güncel tutmak önemli, yeni nesilin de beklentileri bu yönde. Bu nedenle her yıl sanki ilk defa açılıyormuş gibi heyecan yaşıyoruz. Her yıl düzenli olarak yeni yatırımlar da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



HEDEFİMİZ 2023 EĞİTİM VİZYONUNA ULAŞMAK

Dernek olarak özel okullarda daha iyi hizmet vermek, eğitim kalitesini yükseltmek ve 2023 eğitim vizyonuna ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Dirikal, şöyle konuştu: "Üyelerimizi seçerken dikkatli davranıyoruz. Dernekte Muğla, Manisa, Aydın, Kütahya ve İzmir'den üye okullarımız var. Dernekteki 12 komisyonla birlikte eğitim ve seminerlerle 80'e yakın üyemizle buluşuyoruz. Belirli eğitim ve seminerler üyemiz olsun olmasın herkese açıktır. Özel okulların geleceği parlak. Çünkü donanımlı bireyler ve nesiller yetiştiriyor. Çocuklar kaliteli eğitim alıyor. Bu kalite üniversite başarılarını da etkiliyor. Bu nedenle velilerin de okullar arasında seçim yaparken daha bilinçli ve detaylı inceleme yapmaları gerekiyor. Özel okulların başarısı bakanlığın denetimleriyle de kanıtlanmıştır."





KDV ORANI DÜŞMELİ

Özel okullarda uygulanan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 2'ye çekilmesini istediklerini belirten Engin Dirikal, şunları söyledi: "Bu talebimizin gerçekleşmesi velilerin özel okullara çocuklarını daha rahat yönlendirmesi için önemli bir adım olacaktır. Çünkü şu anda elimizdeki verilere göre özel okullar yüzde 40 kapasiteyle çalışabiliyor. Bu yüzde 60'lık kayıp önemli problemlere yol açıyor. Bazı okullar fiyatları düşürerek rekabette yer almak istiyor. Fakat bu da eğitim kalitesine yansıyarak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri de mağdur edebiliyor. Özel okullar açılırken belli fiziksel ve eğitimsel yeterlilik standartlarının belirlenmesi gerekiyor. Okullar açılırken belli teminatların yatırılması gerekli. Böylelikle ileride hem öğrencilerin hem de velilerin yaşayacağı mağduriyetlerin önüne geçilebilir. Amacımız etik değerlerle birlikte bilimsel bir ortamda eğitim kurumlarının kendilerini geliştirmesi. Bunun için başta sayın Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Ömer Yahşi olmak üzere kurum ve kuruluşlarla da daima irtibat halindeyiz."

TOLGA TEKİN