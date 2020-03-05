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Topraksız tarımla çilek yetiştiriyor

Topraksız tarımla çilek yetiştiriyor
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Aydın'da ziraat mühendisi Aslı Günal, pamuk ambarı olan Söke Ovası'nda topraksız tarımla çilek yetiştiriyor. Geçen yıl açık alanda üretim yapan 28 yaşındaki Günal, serasında ilk hasadına başladı. Günal, "Çileği tanıdıktan sonra sera üretimine geçtik ama serada topraksız tarım yapıyoruz. Topraksız tarım aşırı derecede dikkat istiyor. Verim olarak hedefi bu yıl düşük tuttuk. Fide başı 500 gram bu yıl bizim için yeterli. Önümüzdeki yıldan itibaren verim hedefimizi artıracağız" dedi. Pazar sıkıntısı yaşamadıklarını ifade eden Günal, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi perakende satışımız var. Tarım alanında genç girişimcilere önemli destekler sağlanıyor. Üreticiler bu desteklerden yararlanmalı" diye konuştu.

MEHMET KAVAS

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