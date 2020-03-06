Bankalar emeklıler için kapısmaya basladı

Türkiye'deki fın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ilk kez 2017'de uygulamaya başlanan emeklilere promosyon ödemesinde önceki gün 3 yıllık yeni anlaşma imzalanırken, bankaların müşteri kapma savaşı da kızıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma ile emekli aylığı bin 500 liraya kadar olana 500 lira, bin 500-2 bin 500 lira arasındakilere 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Diğer bankalar da bu süreçte daha fazla emekliyi bünyelerine katmak için kampanyalar hazırlıyor.

YENİ KAMPANYALAR AÇIKLANDI

Halkbank emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon ödemesini tek seferde yapacağını açıkladı. Garanti BBVA ise ek ürün koşulu olmadan 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi 1.000 TL'ye varan nakit promosyon verirken, TEB ise 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katanlara toplam 2 bin 750 TL'ye varan promosyon vereceğini duyurdu.