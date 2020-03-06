Çin’e hazır giyimde 30 milyonluk satış

Türkiye'den Çin'e yapılan hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı, bu ülkeden gelen tek kullanımlık maske talebinin etkisiyle şubat ayında yaklaşık yüzde 500 artarak 30 milyon 500 bin dolara çıktı. Bu tutarın 13 milyon 527 bin dolarlık kısmı maske ihracatından geldi. Rakamları değerlendiren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Sertbaş, "Çin'deki durum bizim yeni pazar arayışlarımıza, başka bölgelere yoğunlaşmamıza engel olmasın. Çin'den bize yönelenler olacaktır ama bu gelip geçici olabilir" uyarısında bulundu.