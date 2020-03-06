  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Çin’e hazır giyimde 30 milyonluk satış

’e hazır giyimde 30 milyonluk satış

Çin’e hazır giyimde 30 milyonluk satış
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Türkiye'den Çin'e yapılan hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı, bu ülkeden gelen tek kullanımlık maske talebinin etkisiyle şubat ayında yaklaşık yüzde 500 artarak 30 milyon 500 bin dolara çıktı. Bu tutarın 13 milyon 527 bin dolarlık kısmı maske ihracatından geldi. Rakamları değerlendiren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Sertbaş, "Çin'deki durum bizim yeni pazar arayışlarımıza, başka bölgelere yoğunlaşmamıza engel olmasın. Çin'den bize yönelenler olacaktır ama bu gelip geçici olabilir" uyarısında bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çin’e hazır giyimde 30 milyonluk satış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN