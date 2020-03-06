Enerjiye ilham veren kadınlara ödül

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Türk kadınları, ülkemizi 21. yüzyılın parlayan yıldızı yapacak öncüler olacak" değerlendirmesinin ışığında Türkiye'yi enerjide de dünyada öncü yapmaya ant içen kadınlara ödülleri verilecek. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreni 16 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar hedeflerine katkı sunacak törende, "Akademi", "İş Dünyası", "Profesyonel", "Girişimci", "Enerjide Örnek Şirket", "İlham Veren Kadın" ve Jüri Özel kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

YOĞUN BAŞVURU VAR

Enerji sektörü başta olmak üzere kadınların daha etkin ve öncü bir konuma sahip olmasını hedefleyen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar, tarih boyunca büyük başarıların altına imza atan Türk kadınlarının cesaretini, gücünü ve kapasitesini enerji sektörüyle buluşturuyor. Yedi kategoride sahiplerini bulacak olan ödüllere Türkiye'nin dört bir yanından yoğun başvuru yapıldı. Üniversiteler, enerji sektöründeki sivil toplum kuruluşları ve enerji şirketlerden yapılan başvurularla adaylar yoğun bir rekabete girdi. Toplamda 150'ye yakın başvuru yapılan ödüllerin sonuçları ödül töreni gecesi açıklanacak. Kazananlara ödülleri içlerinde Emine Erdoğan'ın bulunduğu özel konuklar takdim edecek.