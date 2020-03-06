İzmir’de kiralar artıyor

İzmir’deki kiralar 2019 yılının son çeyreğinde artış gösterdi. Kentte ortalama birim kira metrekare fiyatı 13 lira, ortalama kira 1.462 lira ve geri dönüş süresi 20 yıl oldu.

Endeksa.com, 2019 yılı 4. çeyreğine ilişkin kira endeksini açıkladı. 4. çeyrekte kira endeksi, Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre 0,64 puan düşüş gösterdi. Önümüzdeki 6 ayda endekste 0,9 puan artış bekleniyor. İzmir'de ise kira endeksi 4. çeyrekte 3. çeyreğe göre 2,19 puan, sene başından beri 6,56 puan artış gösterdi. Önümüzdeki 6 ayda ise 1,23 puan artış bekleniyor. İzmir'de ortalama birim kira metrekare fiyatı 13 lira, ortalama kira 1.462 lira ve geri dönüş süresi 20 yıl oldu.

TÜRKİYE GENELİ DÜŞÜYOR

Türkiye genelinde kira endeksi 2019 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,64, sene başına göre ise 8,86 puan düşüş gösterdi. Önümüzdeki 6 ayda kira endeksinin Türkiye genelinde 0,9 puan artması bekleniyor. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira bedeli 12 lira, ortalama kira 1.286 lira, geri dönüş süresi 17 yıl oldu.

KONUT TİPİNE GÖRE KİRA

Türkiye genelinde konut tipine göre kiralar incelendiğinde, birim kiranın en yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipinin 1+1 olduğu görülüyor. 4. çeyrek sonu itibarı ile 1+1 konutların ortalama büyüklüğü 65 metrekare, ortalama birim kira fiyatı 16 lira, geri dönüş süresi ise 16 yıl oldu. 2+1 konutlar ortalama 96 metrekare, ortalama birim kira fiyatı 12 lira, geri dönüş süresi 18 yıl, 3+1 konutlar ortalama 135 metrekare, ortalama birim kirası 9 lira, geri dönüş süresi 20 yıl ve 4+1 konutlar ortalama 194 metrekare, ortalama birim kira fiyatı 11 lira, geri dönüş süresi de 20 yıl oldu.



ÇESME KİRA GETİRİSİNDE CAZİP

İzmir'de ortalama kiralara bakıldığında en düşük fiyatın 650 lira ile Kiraz'da, en yüksek fiyatın ise 2.912 lira ile Güzelbahçe'de olduğu görüldü. Geri dönüş sürelerinde ise en uzun geri dönüş süresinin 37 yıl ile Çeşme, en kısa geri dönüş süresinin ise 17 yıl ile Konak'ta olduğu kayıtlara geçti. 4. çeyrekte İzmir'de en çok kiralık ev aranan ilçe olarak Bornova'nın başı çektiği görüldü. Bornova'yı sırasıyla Buca, Karşıyaka, Çeşme ve Karabağlar izledi.