Kartal’da 2 yıl kira garantisi veriyor

İş GYO'nun Kartal'da hayata geçirdiği Manzara Adalar, ev sahibi olmayı planlayanlara cazip bir kampanya fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında projeden ev almak isteyenler, İş GYO'nun sunduğu yatırım değeriyle dikkat çeken Manzara Adalar'da konutlar tapularıyla birlikte hemen teslim ediliyor. Üçü konut, ikisi ofis olmak üzere toplam beş blok ve çarşıdan oluşan Manzara Adalar'da 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 dubleks, 3+2 tripleks, 4+1 ve 5+1 dubleks Penthouse gibi farklı tiplerde toplam 975 konut bulunuyor. Her türlü ihtiyaca karşılık verecek şekilde tasarlanan Manzara Adalar; karayolu, raylı sistem, hava yolu ve deniz yolu ağlarına yakınlığıyla da öne çıkıyor. Manzara Adalar, dünyanın önde gelen mimarlık firması Perkins Eastman'ın tasarımıyla güven, konfor ve ferahlığı bir arada sunuyor.