Kınık’a tarıma dayalı ihtisas OSB kuruluyor

İzmir'in Kınık ilçesine 1.5 milyon metrekare üzerine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi kuruluyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz yıl Kınık ziyaretinde söz vermesinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kınık programında projenin detaylarını anlatan Belediye Başkanı Sadık Doğruer'e 'Hayırlısı olsun' diyerek destek vermişti.

İŞSİZLİĞİ AZALTACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi için bir süredir İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, AK Parti İzmir Milletvekilimiz Atilla Kaya, İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ali Osman Öğmen ile AK Parti ilçe Başkanımız Sami Mollaahmet ile beraber görüşmeler yapıyorduk. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri yapacakları çalışma ile buranın statüsünü belirleyip yönetim oluşturacak ve yeri belli olan OSB'de bulunan 1.5 milyon metrekare alan parsellenerek yatırımcılara tahsis edilecek. Kınık'ta işsizliği azaltıp tarımın gelişmesine katkı sağlayacak bu projemize onay veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.