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Ortaca’nın alternatif ürünü Pikan cevizi

Ortaca’nın alternatif ürünü Pikan cevizi
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Muğla Ortaca'da Pikan cevizi yetiştiriciliğinin artması için Kaymakamlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde tanıtım çalışması yürütülüyor. Projede 30 dönüm alanda 300 Pikan cevizi fidanı dikildi. Geçtiğimiz yıl çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan bahçeler periyodik olarak kontrol ediliyor. Çalışmaları inceleyen Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Önümüzdeki yıllarda bu ürün için destek vereceğiz" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI

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