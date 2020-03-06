Ortaca’nın alternatif ürünü Pikan cevizi

Muğla Ortaca'da Pikan cevizi yetiştiriciliğinin artması için Kaymakamlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde tanıtım çalışması yürütülüyor. Projede 30 dönüm alanda 300 Pikan cevizi fidanı dikildi. Geçtiğimiz yıl çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan bahçeler periyodik olarak kontrol ediliyor. Çalışmaları inceleyen Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Önümüzdeki yıllarda bu ürün için destek vereceğiz" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI