Tarım ve Orman Bakanlığı, salça benzeri yemeklik sos gibi ürünler nedeniyle tüketicilerin yanıltılmasını ve bu alanda haksız rekabeti önlemek amacıyla çalışma yürütüyor. Bakanlık, salçaya ilişkin tebliğde yapacağı değişiklikle yemeklik sos, kahvaltılık sos, yemeklik karışım gibi isimlerle satılan ürünler için kriterler getirecek. Salçada daha önce katkı maddelerini yasaklayan Bakanlık, yemeklik soslarda da bu yasağı devreye sokacak.
Salça benzeri soslarla yanıltan firmalara son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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