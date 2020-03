Sanal ticaret ordusu yeni rekorlar kıracak

Türkiye'nin ihracattaki hedeflerini daha ileriye taşımak için yeni bir proje yaşama geçiriliyor. Girişimci beyaz yakalı, ev hanımı ve zanaatkarlara rehberlik yapacak Sanal Ticaret Akademisi büyük bir açığı ortadan kaldıracak. Kurulacak akademide; Dış ticaret, Girişimcilik ve İç Ticaret olmak üzere 3 ayrı sertifika programı düzenlenecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi'nin tanıtımını yaptı. Dış ticaret meslek liseleri projesinin ardından 2023 hedefleri arasında yer alan Sanal Ticaret Akademisi'nde ücretsiz sanal ticaret eğitimleri başlıyor. Her yerden erişilebilen, mobil cihazlarla da uyumlu, ücretsiz olan akademi sayesinde daha fazla girişimci şirketleşecek, daha fazla şirket ihracatçı olacak. Sertifika programlarının zorunlu derslerini ve yeterli sayıda seçmeli dersini tamamlayanlar sınava girecek ve başarılı olanlar sertifika alacak. Akademi dersleri ve sertifikaları, işinde yükselmek, iş değiştirmek, kariyerine yeni bir yön çizmek ve ilk kez iş bulmak için faydalı olacak. Bununla birlikte, eğitim alan kişilerin kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi de sağlanacak. Sanal Ticaret Akademisi kapsamında geliştirilen sanal sınıflar uygulaması ile yeni eğitimler ve güncel konularla ilgili internet üzerinden seminer, ders veya atölye çalışması düzenlenebilecek.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Bakan Pekcan, Akademi ile kısa profesyonel çalışma hayatına başlayan beyaz yakalılara, öğrencilere, girişimcilere, ev hanımı ve zanaatkârlara şirketleşme ve ihracat yolunda rehberlik yapmayı amaçladıklarını söyledi. Bakan Pekcan, Akademi'yi bütün vatandaşların hizmetine açtıklarını belirterek, "Bu eğitim sistemimiz 7/24 çalışma masanızda ya da mobil telefonunuzda her zaman hazır olacak. Vatandaşlarımızın hizmetine açık ücretsiz bir eğitim vereceğiz. Kendilerine ticaret hayatında yeni bir kariyer çizmek isteyen bütün vatandaşlar için iş bulma kolaylığı sağlayacak ya da işini kurma yönünde onları cesaretlendirecek" ifadelerini kullandı.



3 SERTİFİKA PROGRAMI VAR

Sanal Ticaret Akademisi kapsamında şu an için dış ticaret, girişimcilik ve iç ticaret olmak üzere 3 sertifika programı mevcut bulunuyor. Her bir programın zorunlu derslerini ve yeterli sayıda seçmeli derslerini tamamlayanlar, bir sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlara sertifika verilecek. Katılımcılar, yerlerinden kalkmadan katıldıkları bir sınıf şeklinde Ticaret Bakanlığı uzmanları, ticaret müşavirleri ve diğer kişilerden bilgi alabilecek, soru sorabilecek ve eğitim dokümanlarını edinebilecek.



DAHA FAZLA GİRİŞİMCİ ŞİRKETLEŞECEK

Fikri ya da ürünü olanların şirketleşmesine, ihracatçı olmasına katkı sağlayacaklarını vurgulayan Bakan Ruhsar Pekcan, "Online eğitimlerin yanı sıra sanal sınıf uygulaması ve sanal seminerler de yapılacak. Bu platformlarda canlı bağlantı ile eğitimden faydalanan vatandaşlar Bakanlık ve konunun diğer uzmanları, ticaret müşavirleri ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunabilecek. Pek çok başlıkta hazırlanan eğitimler vatandaşın bir tık uzağında olacak" açıklamasını yaptı.