Milli Teknoloji Hamlesi'ne güçlü destek veren, Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen güçlüyüz!" sloganıyla kapılarını 25 Mart'ta açacak. Katılımcı firmalar tarafından geliştirilen en yeni ürün ve sistemler ilk defa SAHA EXPO 2020'de görücüye çıkacak ve profesyonellere tanıtılacak. Türkiye'nin dünyaca tanınan ana platform üreticileri, alt sistem üreticileri, tedarikçiler, start-up'lar, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve medya kuruluşlarını bir araya getirecek fuarda 4 gün boyunca, yüzlerce uluslararası B2B görüşme yapılacak, etkinlikler, paneller düzenlenecek, pek çok yerli ve uluslararası imza töreni gerçekleştirilecek.
Tanıtılacak ürünler
Hibrit lokomotif jeneratörü
Hibrit roket motoru
İleri teknolojiye sahip eğitim simülatörleri
Askeri saha koşullarına dayanıklı tablet serisi
Sisli, karanlık yollarda pilotlara yardımcı sistem
200 dereceye dayanıklı yerli Epoxy Sistem
Uçak koltuklarına yerli kumaş
En hafif katı madde Levron
Savunma devleri Türkiye’ye geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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