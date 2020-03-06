Savunma devleri Türkiye’ye geliyor

Milli Teknoloji Hamlesi'ne güçlü destek veren, Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen güçlüyüz!" sloganıyla kapılarını 25 Mart'ta açacak. Katılımcı firmalar tarafından geliştirilen en yeni ürün ve sistemler ilk defa SAHA EXPO 2020'de görücüye çıkacak ve profesyonellere tanıtılacak. Türkiye'nin dünyaca tanınan ana platform üreticileri, alt sistem üreticileri, tedarikçiler, start-up'lar, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve medya kuruluşlarını bir araya getirecek fuarda 4 gün boyunca, yüzlerce uluslararası B2B görüşme yapılacak, etkinlikler, paneller düzenlenecek, pek çok yerli ve uluslararası imza töreni gerçekleştirilecek.



Tanıtılacak ürünler

Hibrit lokomotif jeneratörü

Hibrit roket motoru

İleri teknolojiye sahip eğitim simülatörleri

Askeri saha koşullarına dayanıklı tablet serisi

Sisli, karanlık yollarda pilotlara yardımcı sistem

200 dereceye dayanıklı yerli Epoxy Sistem

Uçak koltuklarına yerli kumaş

En hafif katı madde Levron