Güvensiz ürün için 500 bin lira ceza

Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte sahte ürünlere karşı önemli yaptırımlar getirildi. Buna göre ürünün güvenli olması zorunlu olacak. Ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. Ürün güvenliğine aykırı hareket edenlere 50 bin liradan 500 bin liraya kadar, ürün güvenliği dışındaki hükümlere aykırı hareket edenlere 20 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

EDA IŞIK / ANKARA