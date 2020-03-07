Kadın istihdamı 4 kat daha hızlı arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Borsa İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, "Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katıldı.

Erdoğan, bu sene de gongu, kadınların güçlü ve yollarının açık olması için çaldıklarını dile getirdi ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Emine Erdoğan,"Kadınların iş gücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Bu gelişmelerin altında kendimize özel çözümler üretmemizin sihri var." dedi.







Bugün çok önemli pozisyonlarda lider kadınların olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Tüm bunlar, 21. yüzyılın hızla yükselen bir gücü olan Türkiyemizin gelecek güzel günlerinin teminatıdır. Bundan sonra da 2023 hedeflerimize uzanan yolda omuz omuza yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. Programda, Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kadınların gücü ve yolunun açık olması için gong çaldı.