Türk Hava Yolları'ndan koronavirüs önlemleri

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye’ye gelmemesi için proaktif davranarak anında tedbirler alan THY, riskli bölgelere uçuşları durdurdu. Personele eğitim veren şirket, uçak içinde bir süre gazete-dergi dağıtmayacak. Sefere çıkacak uçaklar da dezenfekte ediliyor

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'ye gelmemesi için önlem alan kurumların başında Türk Hava Yolları (THY) geliyor. Şirket, virüs ilk ortaya çıktığı günden bu yana proaktif davranıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışan THY, Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Nahçivan'a seferleri anında durdurdu. Sefer öncesinde uçaklar dezenfekte ediliyor. Koç Üniversitesi'nin enfeksiyon anabilim dalıyla anlaşıldı, çalışanlara eğitimler veriliyor. İkramlarla ilgili çalışma yapılıyor. Uçak içinde gazete ve dergi dağıtımına ara verildi. Seferlerin durdurulduğu bölgelerdeki personel merkeze çekiliyor. Şirket uçuşu durdurduğu noktalarda kullanılan uçakları yere indirmek yerine başka yerlere kaydırıyor. Başarılı bir risk yönetimi sergileyen THY, alınan önlemler sayesinde, dünyadaki havayolları şirketlerinden daha az kapasite azaltımı yaptı. Küresel havayolu şirketleri yüzde 20 kapasite keserken, THY'de bu oran yüzde 9'da kaldı.



5 SENARYO ÇALIŞTIK

Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, virüsün daha fazla yayılması veya etkisini azaltması durumunda neler yapılacağına dair 5 senaryo hazırladıklarını belirterek, "Yüzde 5 ila 25 arasında bir kapasite azaltımına göre hazırlıklarımızı yaptık. Küresel bazda sektör, 11 Eylül'den bu yana en büyük kapasite kaybını yaşayacak. Mart zor bir ay olacak. Nisan ve mayısta yeni seyre göre gelişmeleri yorumlayacağız. Takip edip ona göre planlamalar yapıyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte virüsün etkisini azaltacağını umuyoruz" dedi.



Risk grubunda görülen toplam 26 ülkeden gelecek uçaklarda dezenfekte çalışmalarının başlatıldığını, personele eğitimler verdiklerini, uçak seferlerini durdurma konusunda birçok havayolundan daha proaktif davrandıklarını belirten Aycı, "Misafirlerimize endişesiz olarak seyahat ortamı sunmaya devam ettiğimizi de burada ifade etmek isterim" dedi. Aycı, virüs ortaya çıktığından bu yana yüzde 12 rezervasyon gerilemesi olduğunu söyledi.



MART SONU BAKACAĞIZ

Çin'de hayatın normale dönmeye başladığını anlatan Aycı, "Mart sonuna doğru risk değerlendirmeleri olumlu çıkarsa ilgili kuruluşlarla da görüşüp iki, üç frekansta tekrar uçuşları başlatabiliriz" dedi. Umre seferlerinde iptaller olduğunu anlatan Aycı, "Oradan yolcuları getirdik. Sağlık Bakanlığı doktorları görevlendirdi, kontrolleri yaptırdık. Bakanlık ile tahliye planlarını yapıyoruz" dedi. Aycı, iç hat uçuşlarında da yolcu düşüşü gözlemlediklerini söyledi. 2020 personel alımını şimdilik askıya aldıklarını vurgulayan THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, bilet iptalleri ve iadeleri konusunda kendi sorumluluklarının bilincinde olduklarını, yolcuları mağdur etmediklerini söyledi.



REKOR BİLANÇO

Aycı, 2019 yılı bilanço rakamlarını da açıkladı. Geçen yıl 24 adet Boeing 737 Max'in operasyonlarda kullanılmadığını, Airbus programındaki gecikmeler nedeniyle teslimatların yapılamadığını, İstanbul Havalimanı'na taşınma etkisi yaşandığını hatırlatan Aycı, "Bu tip konular nedeniyle hiç istemediğimiz şekilde frekanslarımızı azaltmak zorunda kaldık. Ancak fırtınalı bulutları dağıtmayı başardık" dedi. Aycı'nın verdiği bilgiye göre, şirket zor geçen 2019'u, beklentilerin de üzerinde kârla kapattı. Şirketin net kârı faaliyet kârındaki iyileşmenin yanı sıra Boeing'den MAX uçakları ile ilgili alınan 1.07 milyar TL'lik telafi ödemesinin de etkisiyle yüzde 12 artarak 788 milyon dolar (4.54 milyar lira) oldu. Toplam gelirleri 13.2 milyar dolara çıkan THY'nin yolcu sayısı 2018'e göre yüzde 1.7 artarak 74.3 milyona çıktı. FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) değeri 3.1 milyar oldu. Turkish Cargo bir önceki yıla göre yüzde 9.2 artışla 1.5 milyar ton kargo taşıdı. Şirket, 14 Nisan'da Osaka, 25 Mayıs'ta New Jersey- Newark, 9 Haziran'da Kanada-Vancouver'e uçuş başlatacak.