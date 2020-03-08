Genel müdür oldu ciroyu 5’e katladı

Manisa'da yaşayan evli ve 8 yaşında bir çocuk annesi Huriye Uslu (33), tamamen ihracat odaklı panel radyatör üretimi yapan Alman HM Isıtma Soğutma Sistemleri fabrikasının genel müdürlüğüne yükselerek, kadınların kariyerlerinde zirveye nasıl çıkacağının en güzel göstergesi oldu.

İş yaşamında kadın olmanın zorluklarını yaşayan, ancak azmini kaybetmeyen Huriye Uslu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığını da yapıyor ve hemcinslerine rol model oluyor.

4 YILDIR GÖREVDE

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve 18'ine basmadan üzüm işletmesinde üretimde çalışmaya başlayan Uslu, kariyer basamaklarını hızla tırmandı. 4 yıldır genel müdürlük görevini sürdüren Uslu, "Firmanın insan kaynakları bölümünde işe başladım. Bugün Almanya ve Rusya fabrikalarının da satın alma müdürlüğünü yapıyorum. Sanayide kadın yöneticiler çoğalmalı" dedi. Genel müdür olduktan sonra firmanın cirosunun 5 katına çıktığını ifade eden Uslu, "İş yaşamında yönetici kadın sayısı artmalı. Sanayiden topuk sesleri daha fazla yükselmeli' diye konuştu.

NERMİN UÇTU