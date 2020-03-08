Merkez Bankası’ndan 2 önemli adım birden

Tüketici kredilerinde frene basılırken, bankaların el yakan ücret ve hizmet bedelleri son bulacak

Merkez Bankası, banka ve kredi kartı ücretlerinden ATM kullanımına, mevduat, katılım fonu işlemlerinden konut finansmanı kredilerine kadar birçok başlıkta tüketiciyi korumaya aldı. Banka, büyüme, enflasyon, dış denge üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek tüketici kredilerindeki artışın önüne geçmek için mevcut zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitti. Bankalar kredi kullandırırken "istihbarat, kredi işlem fişi, ödeme planı değiştirme, değişken taksitli ödeme planı" adları altında hiçbir şekilde ücret alınamayacak.

ŞİKAYETLER GELİYORDU

Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemeyecek. Kredi kartı iptal talebinde ilgili kartla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemeyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasından ücret, komisyonlara ilişkin şikâyetlerle karşılaştığını belirtirken, konu Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi gündemine alındı. Tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin faiz ve kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masrafa ilişkin esasları belirleyen 15 maddelik Merkez Bankası tebliği yürürlüğe girdi.

HAZAL ATEŞ