Tariş 8 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2019-2020 sezonunda üreticiden 8 bin ton ürün aldıklarını ve bunun karşılığında 83 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını ifade etti.

Sürek, AA muhabirine, Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre, bu sezon dünya genelinde 3 milyon 249 bin ton zeytinyağı üretiminin beklendiği söyledi.

Türkiye'de ise bu rakamın 224 bin ton seviyelerinde olduğuna dikkati çeken Sürek, bunun geçen yıla göre yüzde 19 daha yüksek olduğunu vurguladı.

Zeytinyağının büyük bir kısmının ihraç edildiği bilgisini veren Sürek, "2019-2020 sezonunda ihracatın başladığı kasım ayından ocağa kadar 14 bin 270 ton zeytinyağına karşılık 34 milyon dolarlık ihracat yapmışız ülke olarak. Bu ihracatın yüzde 58'i dökme, yüzde 5'i varilli ve yüzde 37'si ambalajlıdır." dedi.

İhracatta bir miktar düşme olduğunu belirten Sürek, bunun nedenini şöyle açıkladı:

"Türkiye'nin bu yıl ihracattaki en önemli sorunu İspanya'nın 755 bin 600 ton stok devri ve en önemli rakiplerden biri olan Tunus'un 300 bin tonluk üretimidir. Bu nedenlerden dolayı yurt dışı fiyatlar hızla düşmüştür. Ayrıca 2019'da ABD Türkiye'yi, ABD'deki alıcılara ithalat vergilerinden muafiyet avantajı olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkardı."

Sürek, bunun yanında bazı olumlu gelişmeler de olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"ABD, AB ülkelerine karşı birçok üründe ek vergiler getirdi. Bu kapsamda 18 Ekim 2019'dan itibaren Almanya, Birleşik Krallık ve en önemli zeytinyağı üreticisi olan İspanya'dan ithal edilen 18 kilogramın altı ambalajdaki zeytinyağı ürünlerine yüzde 25 ek vergi yükümlülüğü getirildi. Bu 18 kilogram üstü ambalajlar ek vergiden muaf tutulmuştur. AB'li önemli zeytinyağı üreticisi ülkeler olan İtalya, Yunanistan ve Portekiz için herhangi bir ek vergi uygulanmamıştır. ABD yılda 300 bin tonu aşan miktarda zeytinyağı ithal etmektedir. Bu kapsamda ileriye dönük olarak Türkiye için bir şans olarak değerlendirilebilir."

ÜRETİCİYE 83 MİLYON LİRALIK ÖDEME

Tariş olarak sezona hızlı bir giriş yaptıklarını ve bunun da rakamlara yansıdığını aktaran Sürek, "Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği üretici ortakları, kurumlarına duyduğu güvenle önemli miktarlarda ürün teslimi gerçekleştirdi. Halen devam eden kampanyamızla 8 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında üreticiye 83 milyon lirayı aşkın ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.

AA