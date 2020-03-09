Bankalar yeni yıla rekor karla başladı

Türk bankacılık sektörü, ocakta 7,9 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek aylık karını elde etti. BDDK verilerine göre, 2019'da bir önceki yıla göre karı yüzde 8,1 azalan bankacılık sektörü, bu yıla hızlı başladı. Bankacılık sektörü, ocakta 2019'un aynı ayına kıyasla karını yüzde 147,2 artırırken, elde ettiği toplam faiz geliri, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 azalarak 32,9 milyar lira oldu.

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