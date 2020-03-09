Çeşme projesinin kaderi belli oluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün İzmir'de iş dünyası, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile buluşacak.

Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) 10.00'da başlayacak toplantıda 'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'ni anlatacak, eleştiri ve önerileri dinleyecek. Öğlen basın mensuplarıyla yemekte buluşacak olan Bakan Ersoy, öğleden sonra ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le projeyle ilgili baş başa bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin saat 16.00'da yapılması bekleniyor. Turizm Bakanı Ersoy, bu konuda daha önce İzmir Başkanlar Kurulu'yla bir araya gelmiş, ayrıca Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile de görüşmüştü. ÇOK ŞEFFAF YÜRÜTÜYOR

PROJENİN sadece İzmir ve Çeşme'ye değil bütün Ege turizmine çok önemli katkıları olacağını ifade eden İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Bakan Ersoy'un Çeşme Projesi ile ilgili süreci çok şeffaf yürüttüğünü söyledi. Ersoy'un her kesimi dinlemeye ve her kesimin görüşünü almayı çok önemsediğini ifade eden Özgener, "Bu tabii ki, çok sağlıklı ve olumlu bir yaklaşım. Bugün de hem oda ve STK'lar, hem medya hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüşecek" diye konuştu.