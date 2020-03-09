  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Girişimci kadınlar rekoru

Girişimci kadınlar rekoru

Girişimci kadınlar rekoru
Giriş Tarihi: 9.3.2020

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları" Şanlıurfa'da düzenlendi. TOBB ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, 50 ilden Kadın Girişimci Kurul başkanları katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda, "Kadınların işgücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. 2019 itibariyle, toplam kadın girişimci sayımız 142 bine ulaştı, yani ikiye katladık. Kadın girişimciliğinde de dünyada ilk 10'a girmeliyiz" dedi.

HAZAL ATEŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Girişimci kadınlar rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN