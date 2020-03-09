Girişimci kadınlar rekoru

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları" Şanlıurfa'da düzenlendi. TOBB ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, 50 ilden Kadın Girişimci Kurul başkanları katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda, "Kadınların işgücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. 2019 itibariyle, toplam kadın girişimci sayımız 142 bine ulaştı, yani ikiye katladık. Kadın girişimciliğinde de dünyada ilk 10'a girmeliyiz" dedi.

HAZAL ATEŞ