Havada İngiliz-Rus gerilimi yaşandı

NATO Atlantik bölgesinde 9 Mart tarihinde yeni bir askeri tatbikata başlayacak. Bu tatbikat başlamadan önce ise havada İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Rus Hava Kuvvetleri arasında bir gerilim yaşandı. Keşif uçuşu yapan 2 Rus uçağını İngiliz uçaklarının taciz ettiği belirtildi. Buna rağmen Rus uçaklarının görevlerini başarıyla yaptıkları ve kalkış noktalarına dönüş yaptığı açıklandı. Rusya tarafı havada yaşanan gerilime ait fotoğrafları Rus basını üzerinden kamuoyu ile paylaştı.